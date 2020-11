Oficina que une gastronomia e pescaria em MS abre inscrições

Oficinas serão realizadas no Barco Hotel Kayamã, em Corumbá - (Foto: Divulgação)

Para quem é fã de pescaria, o Sebrae/MS em parceria com a Fundação de Turismo do Pantanal, está com inscrições abertas para as oficinas “Delícias no Anzol – Fisgados Pelo Sabor”, que acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro em Corumbá. A atividade é gratuita e exclusiva para guias de pesca.

Ao todo, são quatro turmas disponíveis para os guias de pesca. Cada oficina terá duração de duas horas, e será ministrada pelo chef Marcilio Galeano, consultor executivo de gastronomia da MG Soluções Gastronômicas, e que foi proprietário de grandes restaurantes em Campo Grande.

O chef irá apresentar conceitos de cortes e preparação de receitas, agregando valor à carne de peixe. Serão ensinadas três receitas para os guias: sashimi, ceviche com aji amarilho e ceviche com leite de coco e coentro, a partir da seleção do pescado da região. O prato é preparado no barco, gerando uma alternativa de renda para os guias de pesca.

Além disso, as oficinas irão mostrar a padronização das técnicas e normas de higiene no preparo de pratos que valoriza o turismo de pesca. “Iremos orientar os guias de pesca a trabalhar de forma mais profissional. Queremos oferecer uma experiência de servir um peixe regional de alta qualidade e cheio de técnicas, e ainda com todos os cuidados. Esse trabalho visa valorizar e trazer uma experiência nova”, destaca o chef Marcilio Galeano.

Cada participante receberá um kit completo que contempla as receitas impressas; sacola térmica; tábua plástica; faca; potes de armazenamento; hashi descartável; pegador de inox; álcool e luva descartável; cumbuca; uma camiseta personalizada e um chapéu carandá, que é típico do homem pantaneiro.

As inscrições para as oficinas devem ser feitas na Fundação de Turismo do Pantanal, que fica na Rua Domingos Sahib, 570, Porto Geral. Mais informações pelo telefone (67) 99227-0300.

Serviço

Oficinas Delícias no Anzol

Data: 06 e 07 de dezembro

Horas: 9h às 11h ou 15h às 17h

Local: Barco Hotel Kayamã – R. Manoel Cavassa, 215A – Centro, Corumbá.