Oficina de videodança gratuita abre inscrições até o dia 7 deste mês

ação estava direcionada a criar dispositivos de performance no espaço urbano, comandos para habitar a cidade em um minuto - (Foto: Reginaldo Borges)

Entre os dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de março, e 5 e 6 de abril acontece a "Mostra CTA - Corpos Transeuntes em Ação". A iniciativa que faz parte do programa "Plataforme-se" reúne experiências e desejos na produção de videodanças, e segue com as inscrições seguem abertas até o dia 7 deste mês.

A proposta surgiu como desdobramento de um projeto, de mesmo nome, realizado em 2019 de modo independente. A ação estava direcionada a criar dispositivos de performance no espaço urbano, comandos para habitar a cidade em um minuto. Na época, sete intérpretes criadores participaram e as videodanças criadas foram publicadas nas redes sociais do programa "Plataforme-se", que surgiu em 2017 como um espaço de criação, experimentação, armazenamento e difusão entre a dança e o audiovisual pelos diversos processos de relação entre o mover-se do corpo, o cotidiano da cidade e o olhar da câmera. Trata-se da primeira plataforma a partir de MS com foco em iniciativas em dança sob essas conexões.

A oficina terá a mediação dos idealizadores Jackeline Mourão (professora, bailarina, performer, pesquisadora, intérprete criadora da Cia Dançurbana e do Conectivo Corpomancia) e Ralfer Campagna (artista da dança, produtor cultural, intérprete criador da Cia Dançurbana e do Conectivo Corpomancia e, idealizador do "Plataforme-se"). Também contará com as experiências e conhecimentos de dois artistas da dança convidados: Franciella Cavalheri (MS), que é integrante - fundadora do Conectivo Corpomancia, dançaterapeuta, fotógrafa e filmaker e; Marcelo Sena (PE), diretor e artista-pesquisador da Cia. Etc., companhia criada em 2000 com criações e pesquisas em dança e videodança.

Os encontros serão divididos em três módulos: o módulo I será com Marcelo Sena nos dias 15 e 16 de março; o módulo II com Franciella Cavalheri nos dias 22 e 23 de março e; o módulo III, com Jackeline Mourão, Ralfer Campagna, Maria Cândida Abes e Reginaldo Borges, nos dias 29 e 30 março e, 05 e 06 de abril. São 40 vagas e os participantes que cumprirem 80% das atividades (encontros, exercícios e dinâmicas) receberão um certificado de 30 horas (24 horas de encontros teóricos/práticos e 6 horas de consultoria).

Serviço