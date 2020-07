Obras na Associação Colônia Paraguaia de MS já estão concluídas e inauguração acontece em breve

O presidente Albino Romero ao lado do monumento Harpa, Violão e Tereré do escultor Anor Mendes Filho - (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul conta hoje com mais de 100 mil paraguaios residentes no Estado, fazendo com que a cultura se mantenha cada vez mais forte. Como forma de agregar ainda mais força em MS, a sede social da Associação Colônia Paraguaia de Mato Grosso do Sul localizada na Vila Pioneira, foi reformada e já está pronta para ser inaugurada. A data ainda deve ser definida pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e a diretora-presidente da Fundação de Cultura de MS, Mara Caseiro. A inauguração ainda não aconteceu devido a pandemia do coronavírus.

Para o ato de reinauguração, o presidente da república do Paraguay, Don Mário Abdo Benites será o convidado especial.

O local teve ampliação do espaço dos salões que podem abrigar agora até duas mil pessoas, construção de mais banheiros com acessibilidade, implantação de um complexo cultural para aulas de música, culinária e idiomas, cozinha, praça de alimentação, camarins dos artistas, salão social gourmet para turistas, câmara fria, aumento do palco para shows ao vivo e churrasqueira industrial. Vale destacar também o monumento Harpa, Violão e Tereré do escultor Anor Mendes Filho que foi inaugurado em abril deste ano.

O local foi totalmente revitalizado

O presidente da associação, Albino Romero, relata a emoção de ver a nova sede. “É um sonho de todos os paraguaios e descentes que está se realizando. O design de toda a associação foi baseado em um estudo histórico da história do Paraguai”, diz.

A associação está com uma infra-estrutura de ponta. “A nossa sede foi toda equipada com hidrantes, gás subterrâneos, banheiros em porcelanatos, para pessoas com deficiência. Com uma infra-estrutura para todos, inclusive para idosos e pessoas portadoras de deficiência”, reforça

A associação foi ampliada

Romero relata um pouco da história do projeto que tem 46 anos e começou como a antiga casa paraguaia fundada em janeiro de 1973 pelo médico Horácio Casardelli Gimenez. "Somente com a nova denominação, Associação da Colônia Paraguaia completamos em julho 30 anos. Esta é uma cultura é muito forte no Estado. Temos mais de 300 mil pessoas na faixa de fronteira seca que vem desde Bela Vista, Ponta Porã, Amambai Paranhos em toda a região de MS. Existem muitos paraguaios e ter uma associação que represente essa cultura, nos dá muito orgulho”, finaliza.

A Associação Colônia Paraguaia de Mato Grosso do Sul está localizada na Vila Pioneira