Obras de arte são misteriosamente atacadas em museus de Berlim

Friederike Seyfried mostra danos a obras do Neues Museum, de Berlim - (Foto: Stefanie Loos/AFP)

Mais de 60 obras de arte e artefatos antigos dos mais conhecidos museus de Berlim foram manchados com um líquido oleoso por um ou mais criminosos no começo do mês, revelaram as autoridades nesta quarta-feira, 21. Eles têm esperança de que o dano possa ser reparado, mas disseram que o motivo do vandalismo ainda é um mistério.

As obras do complexo da Ilha dos Museus, patrimônio mundial da UNESCO no coração da capital alemã e uma das principais atrações turísticas da cidade, foram danificadas em algum momento entre 22h e 18h do dia 3 de outubro. Os investigadores disseram que assistiram horas de gravações das câmeras de segurança, mas não encontraram nenhum sinal claro de ninguém jogando o líquido.

Ao todo, 63 obras do Museu de Pérgamo, da Alte Nationalgalerie e do Neues Museum foram atingidas, disse Christina Haak, diretora do museus públicos de Berlim. Não havia link temático entre as obras escolhidas e "nenhum padrão identificado" no comportamento do responsável, ela acrescentou.

O líquido era oleoso, mas não corrosivo, disse Friederike Seyfried, diretora da coleção de arte egípcia de Berlim, que fica no Neues Museum. Ela não deu mais detalhes acerca desse líquido incolor, citando as investigações em andamento.

Carsten Pfohl, um oficial de polícia, disse que mais de 3 mil pessoas visitaram a Ilha dos Museus no dia 3 de outubro, o sábado em que a Alemanha comemorou os 30 anos da reunificação. Para complicar ainda mais as investigações, a maioria dos ingressos daquele dia foi comprada no local, com apenas 1.400 tíquetes reservados com antecedência. Essas pessoas que reservaram online foram procuradas e questionadas se haviam visto algo suspeito.