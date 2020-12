Obra feita em homenagem a Zacarias Mourão em Coxim chama a atenção da população

O desenho faz parte de um novo projeto de Kobra - (Foto: Divulgação)

O muralista brasileiro Eduardo Kobra, 45 anos, finalizou na última sexta-feira (11) um novo projeto, ainda sem nome definido, de resgate, manutenção e valorização das culturas regionais. Ele fez o mural do compositor Zacarias Mourão, de 6 metros por 19,60 metros, na Praça Zacarias Mourão, em Coxim, a 258 km de Campo Grande.

De acordo com o artista, que fez murais em cerca de 35 países, o mural sobre Zacarias Mourão dá início a um antigo sonho de realizar um projeto de valorização das culturas regionais.

No mural, Kobra destaca Zacarias Mourão (Coxim, 1928 - Campo Grande, 23 de maio de 1989), que colocou, principalmente com a canção “Pé de Cedro”, a cidade no cenário da música regional e nacional. “É uma canção belíssima. Dias atrás, tive a alegria de assistir Luan Santana também destacar ‘Pé de Cedro’ em sua magnifica live ‘O Pantanal Chama Luan’”, diz Kobra

Eduardo Kobra conta que ficou impressionado com o número de pessoas que passaram horas e horas na praça acompanhando, com o devido distanciamento social e uso de máscara, a pintura do mural. Algumas pessoas até conseguiram fazer fotos com o artista, mas o conhecido muralista lamenta a impossibilidade de um contato maior: “sempre adoro em minhas viagens, tanto no Brasil quanto no Exterior, de interagir com as pessoas que param para ver, fotografar, perguntar, opinar e até surgir. É um dos prazeres que tenho como artista e, mais ainda, uma das formas que tenho para aprender sobre a cultura de cada lugar. Com a pandemia, infelizmente isso não é possível”.

A Prefeitura de Coxim espera que o mural de Eduardo Kobra tenha um grande impacto na cidade e região, como parte de um projeto de retomada do turismo como instrumento de desenvolvimento sustentável, além da própria valorização do espaço e da difusão da obra do conhecido artista no roteiro turístico da região. “A ideia é que a Praça, conhecida pelo famoso Pé de Cedro cantado e de fato plantado por Zacarias Mourão, um dos pioneiros da música e da identidade cultural de Mato Grosso do Sul, torne-se local de celebração entre turistas, moradores e artistas locais e visitantes. E pelo que sentimos nos primeiros dias, quando muitas pessoas vieram para Coxim para acompanhar o trabalho de Kobra, a nova atração turística e cultural já é uma realidade. Além disso, quando as aulas recomeçarem, os alunos da cidade replicarão a intervenção de Kobra em defesa da cultura local, em nossas escolas, com benefícios que abrangem as áreas multidisciplinares da educação, arte e ecologia”, afirma Pellegrini.

O mural virou atração da cidade mesmo antes de estar concluído

"Essa linda homenagem resgata o que meu papai, Zacarias Mourão, mais fez durante a vida: transmitir emoções, fazer sorrir os corações e valorizar as culturais regionais. Obrigado ao querido artista Eduardo Kobra, talento nato inspirado e aprofundado pelo saber. Todos estamos muito felizes, orgulhosos e comovidos com a homenagem", diz a compositora, cantora, jornalista e radialista Ligia Mourão, 56 anos, filha de Zacarias Mourão.

Vista de cima da pintura