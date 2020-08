“O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes” é animação apresentada na próxima sessão do Autocine

Cada veículo deve apresentar, obrigatoriamente, seu convite para ter acesso ao Autocine. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio de sua Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), em parceria com o Sesc Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, promove mais uma sessão do Autocine neste domingo (9), às 18 horas, no campus da UFMS, com exibição do filme “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes”.

Com classificação livre, o filme é uma animação infantil que acompanha a vida do sonhador Grilo Feliz, que quer gravar um CD, assim como os sapos que formam uma banda de rap. Mas a vilã Trambika pirateia as músicas. Eles vão se meter em altas confusões e terão que enfrentar insetos gigantes. A direção é de Walbercy Ribas e Rafael Ribas.

A Prefeitura retomou as atividades como uma forma diferenciada de oferecer oportunidade de entretenimento em meio à pandemia da Covid-19. Todas as medidas de segurança, como distanciamento mínimo de dois metros entre os veículos, lotação do veículo e uso obrigatório de máscaras estão sendo observadas pelo público.

O local tem capacidade para 70 carros. A lotação máxima é de cinco pessoas por veículo. Cada veículo deve apresentar, obrigatoriamente, seu convite para ter acesso ao Autocine. É recomendado que as pessoas cheguem com um mínimo de 30 minutos de antecedência. A sessão única acontece por conta do Decreto Municipal que institui toque de recolher às 21h.

Ingressos

Os ingressos são limitados e podem ser retirados gratuitamente na Praça dos Imigrantes, nesta sexta-feira (7), às 8 horas. A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. Os ingressos poderão ser retirados das 8h às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 4042-1313, ramal 4307.

História

O Autocine (drive in) foi criado em 1972 e apesar de funcionar dentro da Universidade, inicialmente pertencia à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar os funcionários. O local funcionou até 1989, quando foi desativado.

Além do espaço para carros havia uma arquibancada para quem ia a pé. O Autocine também possuía lanchonete, sala de projeção, pátio com postes em formato de chapéus onde ficavam os alto-falantes, o telão de cinema, portaria e bilheteria.

Os recursos provenientes dos ingressos eram revertidos para a compra de livros para a Biblioteca Central e as de outras unidades da Universidade.