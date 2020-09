"O Diário de Tati" será a próxima atração do primeiro Autocine de outubro

Rodado em 2006, o filme foi exibido nos cinemas em 2012. Será realizada uma única sessão às 18h - (Foto: Divulgação)

Já está definido o longa que será exibido no Autocine do primeiro domingo de outubro. O filme "O Diário de Tati" que é baseado na personagem adolescente Tati, criada por Heloísa Périssé, e inspirada na enteada da atriz. Rodado em 2006, o filme foi exibido nos cinemas em 2012. Será realizada uma única sessão às 18h.

Tati conquistou tanto sucesso que também protagonizou um quadro no Fantástico – Papo Irado, participou do espetáculo teatral Cócegas e também é a personagem principal do livro de mesmo nome, escrito por Perissé, e que deu origem ao roteiro do filme.

Além de Heloísa, o longa traz o ator Thiago Rodrigues, que interpreta o galã Zeca, Marcelo Adnet, como Maurinho, além de Pedro Neschling, que no filme interpreta Tom, o irmão mais velho de Tati. Mauro Farias assina a direção que conta com a co-produção da Universal Pictures, Paramount Pictures, Ancine e Telecine Productions. O longa traz as muitas histórias de Tati incluindo os conflitos com a mãe e o pai, a reprovação em uma disciplina na escola, as amizades e o amor pelo Maurinho.