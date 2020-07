Novidades em agosto nas plataformas de streaming

Quase na virada do mês, agosto está chegando e, com ele, novidades vão tomar conta das plataformas de streaming. Entre as que estreiam na Netflix, uma das mais aguardadas pelos fãs é a quinta temporada de Lucifer: chega no dia 21. Outra que vai ocupar o coração do público, a partir do dia 28 na mesma plataforma, é Cobra Kai: Temporadas 1 e 2, que traz de volta os rivais interpretados por Ralph Macchio e William Zabka, trinta anos atrás nos filmes Karatê Kid.

Passando para o Globoplay, destaque para a estreia da terceira temporada da premiada série Killing Eve, que retorna com uma nova fase da história da agente Eve, interpretada por Sandra Oh, que persegue a assassina Villanelle, vivida por Jodie Comer. Novos episódios estarão à disposição dos assinantes no dia 21.

No dia 6, entra no streaming do Telecine o filme Jojo Rabbit. Dirigido por Taika Waititi e se passando durante a Segunda Guerra, conta a história de Jojo (Roman Griffin Davis), um garoto de dez anos que, em sua imaginação, passa a ser amigo de Adolf Hitler. Depois, no dia 17, será a vez da comédia nacional Maria do Caritó, dirigida por João Paulo Jabur, estrear na plataforma. Depois de passar pelos palcos teatrais, texto foi adaptado para o cinema, mantendo Lilia Cabral como protagonista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.