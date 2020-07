Nos três anos da morte do Chester Bennington, fãs relembram seu legado

Chester Bennington morreu no dia 20 de julho de 2017, aos 44 anos - (Foto: Reuters / Danny Moloshok)

Nesta segunda-feira, 20, completam-se três anos da morte de Chester Bennington, ex-vocalista do Linkin Park, e fãs usaram o Twitter para relembrar o legado do cantor, compartilhar suas músicas e prestar homenagens. Os amantes do rock and roll também aproveitaram a data para homenagear outro artista: Chris Cornell. Chester morreu no dia do aniversário de Cornell (que hoje faria 56 anos). O mundo da música também perdeu o vocalista do Soundgarden, apenas dois meses antes.

Os dois eram amigos próximos, e Chester chegou a cantar no funeral de Cornell. Ele fez uma versão de Hallelujah, de Leonard Cohen, para os presentes, em que se incluíam Brad Pitt, Pharrell Williams, Christian Bale e outras numerosas celebridades, muitas das quais levadas às lágrimas.

Em 2017, Bennington, que tinha 6 filhos, foi encontrado por uma funcionária da casa dele com um cinto amarrado no pescoço. A circunstância foi similar à da morte de Chris Cornell, dois meses antes, também por enforcamento - o vocalista do Soundgarden usou uma cinta de ginástica para tirar a própria vida.

A morte do Chester chocou na época não apenas os milhões de fãs espalhados pelo mundo, mas também os companheiros de Linkin Park, que teriam uma sessão de fotos para ajudar a divulgar a próxima turnê ainda no mesmo dia em que ele morreu. Duas horas antes, a banda havia liberado um videoclipe então inédito.

Neste domingo, 19, o canal oficial de Chris Cornell divulgou uma versão sua, também inédita, para a música Patience, do Guns N' Roses. Ouça clicando aqui.

Chester Bennington e o cinema: Jogos Mortais e Crank

O vocalista do Linkin Park também participou de filmes do cinema americano, e o mais lembrado pelos fãs é justamente Saw: 3D, o sétimo filme da franquia Jogos Mortais, em 2010. Chester também participou de Crank (2006) e Crank: High Voltage (2009), ao lado de Jason Statham.

Suas músicas também fizeram a trilha sonora de filmes como Crepúsculo (2008), Transformers (2014) e Miami Vice (2006), entre outros.