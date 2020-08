Netflix poderá escolher automaticamente para você o que assistir

Por enquanto, somente alguns usuários terão acesso ao recurso e apenas no aplicativo para TV - (Foto: Dado Ruvic/ Reuters)

A Netflix está trabalhando em uma ferramenta para acabar com as dúvidas na hora de decidir o que assistir. A plataforma está testando um botão de "shuffle", uma espécie de "sorteador", que seleciona, baseado nas preferências do perfil, algum filme ou série para o usuário assistir.

De acordo com o site americano The Verge, a ferramenta foi encontrada de duas formas diferentes em perfis de usuários: com o botão "shuffle" na tela de entrada, aquela com os usuários, e no menu principal do perfil, com o nome de "play something" (reproduza alguma coisa, em tradução literal). Ambos os botões teriam a mesma finalidade de escolher conteúdos aleatoriamente na plataforma.

Para a revista americana Variety, a Netflix confirmou que os testes estão sendo feitos e que, por enquanto, somente alguns usuários terão acesso ao recurso e apenas no aplicativo para TV. A ferramenta, porém, não tem data para chegar ao público geral, mas a empresa afirmou ao The Verge que os testes estão sendo feitos em diversos países.