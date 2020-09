Blackpink terá documentário na Netflix

Integrantes do grupo musical - (Foto: Divulgação Blackpink)

Blackpink, um dos grupos de k-pop de grande sucesso da atualidade, vai ganhar um documentário na Netflix, com estreia prevista para 14 de outubro. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 8, nas redes sociais da plataforma de streaming.

O documentário Light Up The Sky irá mostrar momentos inéditos de bastidores de gravações e apresentações em shows bem como imagens das rotinas pessoais das integrantes Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé.

Cenas do backstage do clipe How You Like That e das parcerias do grupo gravadas com Lady Gaga, na música Sour Candy, e Selena Gomez, com a canção Ice Cream, serão exibidas.

Além disso, a Netflix compartilhou no Twitter que irá disponibilizar ícones do quarteto sul-coreano para serem usados como avatares nos perfis dos usuários da plataforma.