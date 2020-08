Nasce filha de Katy Perry e Orlando Bloom

O casal se considera privilegiado em garantir um nascimento para a filha em tempos de pandemia do novo coronavírus. - (foto: VALERIE MACON)

Katy Perry e Orlando Bloom comemoram o nascimento da filha, Daisy Dove. A cantora e o ator são embaixadores do Unicef e anunciaram ao mundo a chegada da filha, fazendo um alerta sobre segurança infantil. "Estamos flutuando com amor e admiração desde a chegada segura e saudável de nossa filha", disseram Katy e Orlando em uma carta publicada no perfil do Unicef no Instagram.

O casal se considera privilegiado em garantir um nascimento para a filha em tempos de pandemia do novo coronavírus. "Sabemos que somos os sortudos e nem todos podem ter uma experiência de parto tão tranquila como a nossa. Comunidades ao redor do mundo ainda enfrentam escassez de profissionais de saúde e a cada onze segundos morre uma mulher grávida ou um recém-nascido, principalmente de causas evitáveis", declararam.

Katy e Orlando Bloom lembraram que, desde o início da pandemia até agora, muitas outras vidas de recém-nascidos estão em risco devido à crescente falta de acesso à água, sabão, vacinas e medicamentos que previnem doenças.

"Como pais de um recém-nascido, isso parte nossos corações, pois sentimos empatia com os pais que lutam agora mais do que nunca. Como Embaixadores da Boa Vontade, sabemos que o Unicef está lá, no terreno, fazendo o que for necessário para garantir que todas as mulheres grávidas tenham acesso a um profissional de saúde treinado e a cuidados de saúde de qualidade", enfatizaram.

O casal organizou uma página de doações na internet. "Em comemoração ao coração que sabemos que nossa filha já tem, criamos uma página de doações para celebrar a chegada dela. Ao dar o seu apoio, você está ajudando um começo de vida seguro e reimaginando um mundo mais saudável para todas as crianças. Esperamos que seu coração possa florescer com generosidade. Com gratidão", finalizam os dois na carta.

No fim de julho, Katy Perry e Orlando Bloom decidiram cancelar a cerimônia de casamento pela segunda vez. A gravidez da cantora e a pandemia do novo coronavírus foram os responsáveis pelo adiamento, de acordo com informações do jornal britânico The Sun.