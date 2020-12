Nas redes sociais, Alessandra Scatena homenageia marido morto por covid-19

Alessandra Scatena fez uma homenagem ao marido nas redes sociais. Rogério Gherbali morreu em julho, aos 56 anos, vítima de covid-19.

Eles estavam juntos há 23 anos. "Quatro meses que você se foi, meu grande amor", escreveu a apresentadora da Rede TV! na legenda de duas fotos. Nas imagens, Alessandra e Rogério aparecem juntinhos, de rosto colado, expressando felicidade e carinho.

Fãs e amigos fizeram questão de cometar a publicação da ex-assistente de palco de Gugu. "Força, Alessandra", escreveu a jornalista e apresentadora Sonia Abrão. "Força! Meu marido saiu ontem do CTI com essa covid também. Pensava muito em você, pois te acompanhei e temi muito! Que Deus te ilumine muito e a ele onde estiver, só Deus para nos amparar", comentou uma internauta.

No dia anterior, Alessandra Scatena também publicou uma foto, desta vez com os dois filhos, frutos do relacionamento com Rogério, e lembrou de um momento em família, ainda em 2019.

"Há 1 ano atrás tínhamos a felicidade estampada em nossos rostos e em nossos corações. Mas creio que ainda seremos muito felizes, pois Deus esta no comando", desabafou.