Músico Cadu Pereira lança o álbum "A Banda Que Nunca Tocou"

O cantor Cadu Pereira - (Foto: Divulgação)

Com as músicas "Lua Amarela", "Acordar", "Essa Conversa", "Agora", "Tanto Faz", "Pra Tentar Esquecer" e "A Mais Pura Verdade", o álbum "A Banda Que Nunca Tocou" é o novo trabalho profissional do compositor e cantor Cadu Pereira, que trabalha com música há mais de 20 anos, e foi lançado no último dia 1º de novembro. "Tenho músicas lançadas por outros artistas e agora fiz um álbum com as minhas composições", disse ao Jornal A Crítica, explicando que o álbum tem as participações do guitarrista Alexandre Fontanetti, do contrabaixista Regis Damasceno, do pianista Zé Ruivo e do baterista Kabé Pinheiro.

Para quem não sabe, Cadu Pereira tem família em Campo Grande (MS), onde, por muitas vezes, visita, mas, é em São Paulo (SP), que conheceu a maioria dos amigos sul-mato-grossenses, entre eles, os músicos Jonavo e Gabriel Sater. "O Jonavo eu conheci logo que ele chegou a São Paulo por intermédio da minha prima, que pediu para eu apresenta-lo para os meus amigos músicos", recordou.

Ele conta que, na época, estava trabalhando em um projeto de uma banda chamada "OperaMono" e, no show de lançamento, o apresentou para uma galera, incluindo o Felipe Câmara, que veio a ser o grande parceiro dele no projeto "FolK Na Kombi". "Tenho muito carinho por essa história, também, porque eles gravaram uma música minha chamada 'Agora', que compus com o Felipe, sendo que no álbum que estou lançando trago a minha versão dessa música", pontuou.

Cadu Pereira tem família em Campo Grande (MS) - (Foto: Divulgação)

Outro sul mato-grossense que Cadu Pereira considera um grande amigo é Gabriel Sater. "Ele inclusive me mandou um vídeo desejando boa sorte no lançamento que está no meu Instagram. Por último, preciso destacar o showzaço que assisti do Guilherme Rondon em parceria com Rafael Altério e a minha madrinha de casamento Adriana Sanchez. Estou até hoje com uma música do show na minha cabeça: 'Por onde eu vim, andei demais'", ressaltou.

O álbum

Além das músicas que foram todas compostas por Cadu Pereira, todo o trabalho artístico e de capa, fotos, vídeos, site e demais aspectos que envolvem a produção também foram produzidos pelo artista. "A Banda Que Nunca Tocou é só o começo de uma série de músicas que estão na minha gaveta e pretendo gravar e lançar. Tenho certeza que esse é o primeiro de outros que o seguirão daqui em diante. A única pergunta que ainda me faço é: será que a banda vai tocar?", indagou.

Capa do álbum álbum "A Banda Que Nunca Tocou" - (Foto: Divulgação)

Sobre o nome da banda, ele conta que escolheu porque esse grupo realmente nunca tocou junto. "Junto com meu produtor Alexandre Fontanetti, montamos um time de excelentes músicos que deram ao projeto a força necessária. Garanto que esse álbum é só o volume 1 dessa nova fase da minha vida e que já estou com o repertório pronto para o próximo. Que venham muitos! E que essa banda saia logo para tocar por aí", projetou.

Cadu Pereira acrescenta que a música de trabalho é a primeira do álbum - "Lua Amarela" -, enquanto as outras de destaque serão "Pra Tentar Esquecer", hit da época do Fábrica Brasil, e "Agora", que já foi gravada pelas bandas Folk Na Kombi e OperaMono e executada em diversas rádios do país. "Meu processo de composição sempre foi muito solitário, mas fui convencido pelo Alexandre Fontanetti a assumir os vocais do álbum e depois de muita dedicação o resultado ficou surpreendente", analisou.

Montagem da banda

Para montar o time com as suas referências musicais, Cadu Pereira revela que pediu ajuda ao amigo e produtor Alexandre Fontanetti. "As guitarras ficaram por conta dele mesmo que é um exímio guitarrista. No lendário álbum 'Bossa n' Roll', da grande Rita Lee, são só os dois no palco. São incontáveis as produções de grandes nomes da música brasileira com quem ele já trabalhou. No estúdio Space Blues, onde gravei minhas músicas, simultaneamente foram gravados os últimos álbuns lançados por Nando Reis e Zeca Baleiro", ressaltou.

Ele completa que para o contrabaixo a escolha foi por Regis Damasceno, um baixista não linear que pensa fora da caixa. "Já gravou com Arnaldo Antunes e Otto, que são grandes influências para mim, e toca com Marcelo Jeneci e Karina Burh, que com frequência ouço nos meus fones de ouvido. Tanto em sua banda 'Cidadão Instigado' como em seu trabalho solo 'Mr. Spaceman', que é possível sacar a sua aprimorada consciência sonora", analisou.

Cadu Pereira acrescenta que a música de trabalho é a primeira do álbum, "Lua Amarela"

O comando da bateria ficou para Kabé Pinheiro, que é percussionista e mestre em sapateado, além de ser capaz de misturar tudo isso com leveza e precisão. "Explorador de ritmos, Kabé é música e dança ao mesmo tempo. Já́ tocou com Jair Rodrigues, Gilberto Gil, Maria Rita diversos outros artistas bacanas. Para as teclas, temos o Zé Ruivo, um pianista que executa o piano e os multitimbres de teclados com um bom gosto extremo e com quem cresci gravando no mesmo estúdio em São Paulo (SP), mas nunca tínhamos tido a chance de gravar juntos", revelou.

Sobre si mesmo, Cadu Pereira reforça que, além de criar as canções, toca violão, guitarra, ukulele e canta todas as vozes do álbum. "Compositor que sou, costumo dizer que meu principal instrumento é a caneta. Entrei no mundo da música através das letras que escrevia e até hoje a minha grande satisfação é musicar as sensações e situações que o mundo me apresenta. Para mim, o mais bacana de fazer uma canção é ver a minha história se identificando com a história do outro. É perceber que a partir de uma experiência única pode se revelar um sentimento universal", destacou.

Clique aqui para escutar "Lua Amarela", primeiro single do álbum "A Banda que Nunca Tocou".