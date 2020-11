Músicas de diversos estilos tomam conta do Som da Concha deste fim de semana

No domingo, é a vez do cantor Raphael Vital - (Foto: Marcelo Jaboo)

Diversidade musical é o que não vai faltar neste fim de semana no projeto Som da Concha - Lives 2020. No sábado (07), às 18h, a atração é o show do Multiverso com Fred Oliveira e às 19h, o El Trio sobe ao palco com o show Orbital, já no domingo (08), às 18h, é vez do Raphael Vital com o show Vaqueiros Urbanos e às 19h, será apresentado o musical infantil Batucando Histórias.

Fred Oliveira é tecladista de rock/metal campo-grandense, que carrega suas composições instrumentais com influência da música progressiva e riffs marcantes do heavy metal. Seu primeiro EP solo lançado é o "PARALEL", que possui um clipe da música "Imminent chaos".

Com muita criatividade, o El Trio se destaca pela qualidade musical e leva o jazz para o estado do MS, a partir da cidade de Campo Grande, onde reside. Três caras com referências sonoras parecidas e o principal, guiados pela resistência em continuar fora dos grandes centros, defendendo a bandeira do jazz tradicional em uma cidade que tem poucos grupos empunhando a mesma causa.

No domingo, é a vez do cantor Raphael Vital. Vital vem ganhando espaço no cenário estadual, já tendo se apresentado junto de grandes nomes do cenário musical sul-mato-grossense, como Delinha, Grupo Acaba, Carlos Colman e Jerry Espíndola.

O grupo “Batucando Histórias” criado em 2017 tem por objetivo levar ao público mensagens educativas em forma de brincadeiras, cantigas e humor. A intenção é despertar as crianças para princípios e valores éticos por meio da literatura e da música. As apresentações do grupo mesclam histórias e músicas voltadas ao público infantil com textos e melodias autorais, por meio da adaptação de enredos. Além de instrumentos musicais, o grupo mostra ao público como a canção pode estar em todo lugar, utilizando objetos do cotidiano para musicalizar as histórias, como colheres e copos, e ainda o próprio corpo, com palmas e estalar de dedos.

Serviço

Som da Concha

Data: 07 e 08/11

Horário: A partir das 18h

A edição 2020 do projeto acontece por meio de lives nos meses de outubro e novembro, com seis finais de semana ininterruptos de apresentações pelo canal do YouTube.