Música em cena

A cantora Cida Moreira foi entrevistada em 2016 para o projeto Notas Contemporâneas, do MIS-SP. E será esse programa que poderá ser visto nesta quarta, 25, às 20h, dentro do #MISemCasa.

Cantora e atriz, Cida iniciou sua carreira no teatro e, em 1981, lançou o show Summertime, que resultou no lançamento do disco homônimo pelo Selo Lira Paulistana. Seguindo a trajetória musical, lançou trabalhos em parcerias com nomes como Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Milton Nascimento e Taiguara.

A atração poderá ser conferida no site do museu e em suas redes sociais oficiais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.