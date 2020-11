MS participa da edição virtual da 4ª Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT

Bonito Trilhas e Cachoeiras - (Foto: Secom)

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul reforça o posicionamento de agregar o turismo LGBT e leva o MS, um dos principais destinos de ecoturismo e turismo de aventura do país, para a 4ª edição da Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT. O evento, que acontece de 17 a 19 de novembro, tem três principais pilares: Turismo LGBT, Empresas e Cultura.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da FundturMS, o turismo do MS vem fazendo um trabalho responsável e coletivo para atrair o segmento. “O trade sul-mato-grossense está muito interessado em bem receber o público LGBT em nossos destinos turísticos e temos trabalhado em nosso posicionamento com treinamentos, capacitações e a participação em eventos como a 4ª edição da Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT”, ressalta Wendling, que participa do painel Posicionando o Destino LGBT, no próximo dia 18.

Programação

Nos dois primeiros dias (17 e 18), o turismo vai ser o destaque e, de 9h às 12h, acontecerá nas Salas de Reunião encontros previamente agendados para que o trade turístico nacional e internacional possa estreitar seu relacionamento com o Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Turismo de MS que será a representante do destino. Na parte da tarde, de 14h às 18h, vão acontecer os painéis e palestras na Sala de Conferência. Neste espaço, vão ser discutidos temas importantes sobre o segmento do turismo e a atualidade com importantes profissionais e/ou estudiosos do meio.

No dia 17/11, às 14h, será a vez da palestra Mato Grosso do Sul: experiências únicas de ecoturismo e aventura, realizada pela gerente de Mercado da FundturMS, Karla Cavalcanti. Para ela, a participação no evento é muito importante para a continuidade das ações. “Esse ano tivemos capacitações com nosso trade, elegemos a versão LGBT da marca Isto é Mato Grosso do Sul e agora estamos apresentando nosso destino no evento, mostrando tanto o trabalho de preparação para atender as necessidades do público LGBT, quanto as experiências incríveis de ecoturismo e aventura que o Mato Grosso do Sul tem a oferecer”.

No dia 18/11, às 15h30 (horário de Brasília), Bruno Wendling, da FundturMS, e Oscar Almedros Bonis, da Espanha, são speakers no painel Posicionando o Destino LGBT, com mediação de Tavinhu Furtado, do Maior Viagem/Câmara LGBT. Além disso, a plataforma também vai contar com o Espaço Inspiração, dedicado a vídeos informativos e inspiracionais de destinos e parceiros do Turismo LGBTI+, e também com o Espaço Certificação, que vai oferecer treinamentos com certificados para profissionais do setor ampliarem seus conhecimentos, que ficará disponível durante o dia todo.

Serviço

Conferência Internacional da Diversidade e Turismo LGBT

Data: 17, 18, 19 de novembro de 2020

Hora: 9h às 18h

Local: Plataforma Bureau Mundo - https://bureaumundo.com/calendario/4a-conferencia-internacional-da-diversidade-e-do-turismo-lgbt/?occurrence=2020-11-17