Conheça três motivos para investir em uma sandália rasteira

O Brasil é um país tropical, cuja característica é de temperaturas elevadas quase todo o ano. Com isso, a procura por sapatos confortáveis que aliviam o calor é constante, e a sandália rasteira é a opção perfeita para quem está procurando por isso.

A sandália, popularmente conhecida como rasteirinha, não é um modelo novo, mas se transforma ao passar dos anos. Atualmente existem modelos para todos os estilos. Continue lendo e conheça os motivos para investir na queridinha entre os calçados femininos.

1. A sandália rasteira possui diversos modelos

Um dos grandes motivos para investir em uma sandália feminina rasteira, é por ela possuir uma vasta opção de modelos. Desse modo, é mais fácil encontrar o que seja a sua cara.

Elas possuem diferentes cores e estampas, que dependem muito do gosto pessoal de cada um. Tons neutros como o marrom e branco, por exemplo, podem ser usados no dia a dia, em ambientes mais casuais, já tons como o neon, que é uma grande tendência do ano 2020, podem ser utilizados em festas.

Para quem curte uma estampa, como o animal print, também é possível encontrar modelos desse estilo, ou seja, todos podem usar looks com uma rasteirinha nos pés.



2. Ela pode ser usada em diferentes ocasiões

Como mencionado, as sandálias rasteiras podem ser calçadas em inúmeros momentos, separamos algumas inspirações de looks para alguma delas, confira:

Shopping: é um ambiente com diversas possibilidades, um vestido longo, uma saia, um shorts e até mesmo uma calça seria uma boa escolha para usar com sua rasteira;

Festas de fim de ano na praia: se você vai passar a virada do ano na praia, por exemplo, a rasteirinha é a melhor opção para você andar na areia;

Passeios aos fins de semana: se não for para nenhuma ocasião formal, a peça fica ótima com uma calça jeans e uma t-shirt.

Use sua criatividade, existem incontáveis possibilidades com modelos de sandálias rasteira.

3. Elas sempre são tendências

A rasteirinha acompanha a moda em todas as estações, é uma peça do armário feminino que se reinventa sempre, e, além disso, é fácil de ser combinada com diversas composições como as mostradas anteriormente.

As rasteirinhas femininas são as peças coringa que não podem faltar em sua sapateira, conheça as tendências de rasteira deste ano:

Birken: esse é um modelo vintage que virou febre entre blogueiras, principalmente, é confortável e combina com um estilo mais romântico;

Mule: é um modelo das sandálias femininas muito fashion e elegante, não são todos que gostam desse item vindo diretamente dos anos 90;

Tiras e amarrações: são utilizadas há muito tempo, e também estão de volta para ficar;

Papete: outro modelo febre nas redes sociais, o modelo também dos anos 90 tem tiras grossas, podem ser combinadas facilmente com diversas composições.

Escolha sua favorita e use nossas dicas para investir nesse item, que é indispensável para dias de calor.