Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo terá olhar pós-Primavera Árabe

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) realiza, entre 29 de julho e 23 de agosto, a 2ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo, com o propósito de aproximar o público de obras independentes e de enfoque político. Serão exibidos 24 títulos, que vão do documentário ao gênero de terror.

Para a sessão de abertura, foi escolhido o documentário Para onde foi Ramsés?, cuja exibição será seguida de um debate com o curador da mostra, Amro Saad, e o diretor do filme, Amr Bayoumi. Logo em seguida, haverá transmissão de um show da banda Mazaher, que fez a trilha sonora do documentário. Os vídeos serão veiculados diretamente do Cairo, capital do Egito.

Segundo Saad, as obras fílmicas que compõem a mostra fazem repousar sobre o país retratado "um novo olhar", que vai além da identidade e do estilo de vida dos egípcios, abrangendo também sua luta por direitos sociais. Exemplo disso é o documentário Joana d'Arc Egípcia (2016), de Iman Kamel, que discute as experiências das mulheres egípcias após a Primavera Árabe.

Diariamente, serão exibidos dois filmes. Cada filme será exibido duas vezes, em horários e dias diferentes. Serão realizadas sessões inclusivas (com legenda descritiva ou audiodescrição) e a apresentação da abertura terá tradução para Libras (Língua Brasileira de Sinais).

A programação completa pode ser consultada pelo site, através do qual as transmissões serão feitas. Os ingressos são gratuitos. Para ter acesso à plataforma, basta que o usuário efetue cadastro utilizando seu número de CPF.