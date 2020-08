Mostra de Cinema de São Paulo exibirá filmes por streaming

Cartaz. Será desenhado pelo cineasta chinês Jia Zhangke - (Foto Jean-Paulo Pelissier/Reuters)

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo anunciou que, por conta da pandemia no País, a sua 44ª edição exibirá os títulos selecionados no streaming, através de uma plataforma exclusiva realizada pela empresa Festival Scope/Shift72, responsável também pela plataforma dos festivais de Toronto e Tribeca, e pelo mercado de Cannes. O ingresso para cada filme custará R$ 6. A Mostra terá também projeções no drive-in Petra Belas Artes e títulos gratuitos disponíveis nas plataformas do Cinesesc e da Spcine. A edição deste ano acontecerá entre 22 de outubro e 4 de novembro.

Por conta da mudança do formato (ainda não há informação se haverá sessões presenciais, tampouco se continuará o sistema de pacotes de ingressos), a 44ª Mostra vai exibir cerca de 150 títulos dos mais diversos países. Até o momento estão confirmadas produções da Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, China, EUA, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irã, Japão, Líbano, México, Noruega, Palestina, Portugal, Suíça, Síria e Turquia.

Para o cartaz desta edição, foi convidado o diretor chinês Jia Zhangke, que terá seu mais recente longa, Nadando até o Mar Ficar Azul, na seleção do evento. O filme foi gravado na região da cidade natal do diretor, Fnyang, que hoje é referência cultural para artistas e escritores do país. Zhangke é o embaixador cultural da região e há três anos criou um festival de cinema e lançou recentemente um festival literário.

Já o Prêmio Humanidade, que homenageia grandes nomes do cinema, será conferido aos funcionários da Cinemateca Brasileira, recentemente demitidos como causa do grave problema de gestão enfrentado pela instituição.