Mostra Cultural Apollo Black está com inscrições abertas para artistas LGBTQIA+ de Campo Grande

A partir de hoje (20) até o dia 10 de fevereiro, artistas LGBTQIA+ de Campo Grande poderão se inscrever para se apresentar na Mostra Cultural Apollo Black de Arte e Cultura LGBTQIA+ - On-line. O evento virtual será produzido pela Casa Satine.

Serão selecionados 30 artistas nas categorias performance Drag King, Drag Queen, Transformistas, dança, teatro, música e circo, os artistas poderão fazer uma apresentação solo ou em grupo. Cada artista selecionado receberá R$ 500,00 de cachê. As inscrições podem ser realizadas pelo link: http://bit.ly/mostraapolloblack.

Em 2021 a Mostra Apollo Black abre o calendário de eventos da entidade. “A nossa expectativa com a mostra é que possamos dar visibilidade a expressões artísticas que são específicas da comunidade LGBTQIA+, é importante que haja esse reconhecimento também por outras modalidades artísticas pra sociedade de um modo geral, somos plurais e isso será apresentado no palco da Mostra Apollo Black”, explica a Coordenadora do Espaço Cultural, Karla Walesca de Melo.

A homenagem a Apollo Black

Inspirada na androginia e nas muitas drag queens da época, em 2008 Apollo Black surgiu como um sopro de liberdade e expressão artística de Eder Henrique Coenga. Apollo esteve presente na cena até que decidiu parar.

A Drag sempre dizia que o artista deve se elevar além do seu limite e explorar todas as vertentes de sua persona, ele acreditava na arte de cada uma e se sentia feliz por fazer parte.

O artista foi assassinado na noite de 20 de dezembro de 2019 e até hoje o crime não foi elucidado. O nome da Mostra vem para homenagear esse grande artista e garantir que seu legado fique marcado na história.

A Mostra será realizada no dia 20 de março, com as apresentações ao vivo, em formato de live, a partir das 16h, no canal do youtube da Casa Satine, respeitando todos os protocolos de biossegurança, apenas os artistas e equipe técnica estarão no local da transmissão.