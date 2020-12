Morre Jeremy Bulloch, o Boba Fett da saga 'Star Wars'

Jeremy Bulloch, o ator inglês que pela primeira vez vestiu capacete, capa e mochila a jato para interpretar Boba Fett na trilogia original "Star Wars", morreu nesta quinta-feira, dia 17. Bulloch faleceu em um hospital de Londres por complicações da saúde após anos vivendo com o Mal de Parkinson, disseram os agentes do ator. Ele tinha 75 de idade. "Jeremy teve uma vida longa e feliz como ator e ficou mais conhecido por seus papéis nos filmes Summer Holiday, Star Wars e James Bond", diz o comunicado.

O ator nasceu em Market Harborough (Leicestershire) e apareceu em séries de televisão nas décadas de 1970 e 1980, como "Doctor Who" e "Robin of Sherwood". Ele teve papéis coadjuvantes em três filmes de James Bonds. Ficou, porém, conhecido por interpretar o personagem favorito dos fãs, Boba Fett, em "O Império Contra-Ataca" e "O Retorno de Jedi". (Com agências internacionais).