Morre influenciadora digital Liliane Amorim, por complicações de lipoaspiração

A influenciadora digital Liliane Amorim, 26, faleceu após cirurgia estética - (Foto: Reprodução Instagram/ @lilianeamorim)

Faleceu na manhã deste domingo, 24, a influenciadora digital Liliane Amorim por complicações de uma lipoaspiração realizada no último dia 9 de janeiro. A jovem de 26 anos estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Juazeiro do Norte, no Ceará, em estado grave, desde o dia 17.

"É com extremo pesar que comunicamos que a Srta. Liliane faleceu hoje pela manhã. Toda a Equipe de nosso Hospital está de luto em nome dessa moça que foi uma guerreira em todos os momentos durante sua Internação. Em respeito à memória de Liliane e à toda a dor de seus familiares, solicitamos uma oração para que Deus a receba em bom lugar. Paz e bem. Bom dia", dizia nota publicada no domingo pelo hospital Unimed, assinada pelo diretor Sérgio de Araújo.

No dia 20 a família usou o Instagram da influenciadora para informar aos fãs sobre seu estado: "Viemos aqui esclarecer a situação da Liliane. Ela passou por uma cirurgia de lipoaspiração no último dia 9 de janeiro, que não ocorreu como esperado e houve complicações. Então no dia 15 de janeiro ela deu entrada no hospital novamente e passou por uma nova cirurgia. Desde domingo, dia 17, ela está na UTI. Seu quadro é grave, mas estável".

No dia 23, um novo comunicado dizia que Liliane teve uma piora no quadro, teve que ser submetida a uma reabordagem cirúrgica em caráter de urgência e seu estado era gravíssimo. Liliane deixa um filho de 6 anos.

Seguidores e amigos lamentaram a perda nas redes sociais. "Difícil de acreditar em tudo o que está acontecendo. Minha amiga linda, com um coração gigantesco, sorriso gostoso, luz e energia contagiante", escreveu a também influenciadora Dayane Couras. "Que Deus te receba de braços abertos. Te amarei sempre".