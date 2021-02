Morre Fernando Barba, mentor dos Barbatuques

O criador de um dos grupos percussivos mais importantes do país, Fernando Barba, morreu nessa quinta, 4, aos 49 anos. Uma nota divulgada pelo grupo e seus familiares lamentou a partida do artista: "É com profundo pesar que nós do grupo Barbatuques informamos aos nossos fãs, amigos e parceiros de trabalho, o falecimento do nosso fundador e eterno mestre Fernando Barbosa. Barba fez sua passagem nesta madrugada. Nesse momento de dor tão intensa, não temos informações se haverá a possibilidade de uma despedida aberta aos amigos devido aos protocolos da covid-19. Permanecem nosso eterno amor e gratidão a esse músico genial que tanto fez pela música brasileira e cativou corações por todos os lugares do mundo onde passou."

Barba sofria de limitações neurológicas desde 2017, quando foi diagnosticado com tumor no cérebro e precisou fazer uma cirurgia. As sequelas não foram superadas e ele decidiu se afastar do grupo que havia concebido. Na manhã desta quinta, após quase quatro anos de uma luta diária, Barba desistiu de viver. A família, mesmo devastada, respeita sua decisão e pede que a imprensa não dê detalhes do suicídio.

O Barbatuques é seu maior legado. O grupo que Barba concebeu tem um pensamento de percussão completamente diferente dos outros, com integrantes que usam todo o corpo, incluindo a voz, como um verdadeiro instrumento percussivo. Seu legado segue defendido por alguns dos melhores amigos e instrumentistas corporais que fez em sua trajetória.