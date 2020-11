Projeto virtual da Japan House, o #jhsponline terá como convidado o estilista Alexandre Herchcovitch nesta quarta, 25, a partir das 19h, direto do Instagram da instituição. Em conversa com a diretora da casa, Natasha Barzaghi Geenen, ele vai falar sobre a moda japonesa e suas vivências no país nipônico.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.