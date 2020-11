Miley Cyrus faz postagem em português sobre clipe com Dua Lipa

Dua Lipa e Miley Cyrus no clipe 'Prisoner' - (Foto: Twitter/Miley Cyrus)

A cantora Miley Cyrus fez uma postagem em português no Twitter na noite de terça-feira, 17, para divulgar o lançamento do clipe de Prisoner, sua nova música com Dua Lipa.

"Novo clipe com a Dua Lipa, em breve! Mal posso esperar para que o mundo inteiro assista! Prisoner", escreveu o perfil oficial da cantora no Twitter, junto ao vídeo do que seria a reação de um brasileiro assistindo ao clipe.

Outros fãs também receberam o material para produzirem vídeos "reagindo" a trechos do clipe. Confira a postagem de Miley Cyrus: