Mês de fevereiro tem programação infantil do Sesc MS com oficina de arte

Máscaras de Carnaval - (Foto: Divulgação)

Neste mês de fevereiro o Sesc Cultura, em Campo Grande, retomará as atividades infantis com uma série de atividades na modalidade virtual, como oficinas de arte, contação de história e dança de Carnaval. A postagem dos vídeos será aos sábados, às 9h, nas mídias sociais @sescculturams



No primeiro sábado (6) terá a oficina "Teatro de Sombras", com teatro a partir de sombras recortadas no papel cartão. Também haverá contação da história "O menino que ama Beethoven", com Keyla Brito.



No segundo sábado (13) a oficina será sobre "Criação de máscaras em relevo para o Carnaval" e seguindo no clima da festa mais popular do Brasil, também haverá dança de carnaval para crianças, com a professora Cássia Mazzei.



No dia 20 de fevereiro, o Sesc Arte para Crianças terá Modelagem em argila com a arte do escultor italiano Amadeo Modigliani. No último sábado do mês, 27, haverá oficina inspirada na arte cubista de Pablo Picasso. Acompanhe as ações do Sesc MS no site sesc.ms.