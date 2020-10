Médico deixa garoto raspar sua cabeça após cirurgia bem-sucedida

Neurocirurgião Caio Nuto e o paciente Pedro Cardozo - (Foto: Reprodução Instagram/@caioneuro)

Em 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico, e neste domingo, 18, um profissional da medicina foi bastante notado por ter deixado um paciente raspar sua cabeça. O neurocirurgião Caio Nuto deu a autorização para Pedro Cardozo, que se recuperou de uma cirurgia por causa de um tumor cerebral.

O vídeo que mostra o garoto sorridente com uma máquina de raspar cabelos na mão passando a mãozinha pelos poucos e curtos fios que restaram na cabeça do médico foi compartilhado em 9 de outubro no Instagram e vem conquistando cada vez mais comentários positivos na rede social. O menino Nicollas, outro paciente do neurocirurgião, também aparece na gravação.

Pedro também usou uma caneta para desenhar na cabeça do médico uma cicatriz imitando a sua. "Caramba, Pedrão! Tu fez uma cicatriz maravilhosa. Olha o cirurgião! Estamos iguais agora, mostra a tua", diz o médico. O menino responde com bom humor: "é, acho que nós dois estamos ferrados".

"Momentos que justificam todo o esforço e nos faz esquecer o cansaço. Dois guerreiros: Pedrão e Nicollas", escreveu Caio ao publicar as imagens.

Em outro vídeo publicado em 13 de outubro, Pedro aparece agradecendo e contando feliz que receberia alta no dia seguinte.

Neste domingo, 18, Caio parabenizou os profissionais de sua área pelo Dia do Médico e falou sobre o sucesso . "Agradecer por todas as mensagens de carinho e a repercussão positiva que teve o vídeo com o Pedrão. E que isso sirva de incentivo para outros médicos tomarem atitudes semelhantes de acolhimento e empatia com seus pacientes. Fico muito feliz com tudo isso com tudo isso, com todas a repercussão. Muito obrigado a todo mundo, Pedrão também agradece e em forma de agradecimento ele fez um Instagram e pediu para todo seguirem."