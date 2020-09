Mauricio de Sousa, sobre Quino: Um dos maiores desenhistas de humor

Mônica e Mafalda, encontro histórico - ( Foto: MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES)

O desenhista brasileiro Mauricio de Sousa escreveu sobre a perda do amigo Quino, criador da Mafalda no mesmo ano em que ele criou a Mônica.

"O amigo Quino está agora desenhando pelo universo com aqueles traços lindos e com um humor certeiro como sempre fez. Criou sua Mafalda, hoje de todos nós, no mesmo ano em que eu criei a Mônica, em 1963. Por isso, nos tornamos irmãos latino-americanos para desbravar o mundo dos quadrinhos. Estive com ele em 2015, em Buenos Aires, no Centro Cultural Brasil-Argentina, onde o presenteei com uma Mônica ao lado da Mafalda na comemoração dos 50 anos das duas personagens. Uma pessoa dócil e um dos maiores desenhistas de humor de todos os tempos. Quino vive agora mais forte dentro de nós."