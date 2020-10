Mauricio de Sousa faz homenagem a Quino com encontro de Mônica e Mafalda

"Quino vive agora mais forte dentro de nós", declarou Sousa - (Foto: MAURICIO DE SOUSA)

O desenhista brasileiro Mauricio de Sousa lamentou a morte de Quino, criador de Mafalda, e fez uma homenagem ao cartunista argentino que emocionou os fãs. Na ilustração, Mônica e Mafalda estão sentadas em um banco ao lado de um globo terrestre - e ambas choram pela morte de Quino.

"O amigo Quino está agora desenhando pelo universo com aqueles traços lindos e com um humor certeiro como sempre fez. Criou sua Mafalda, hoje de todos nós, no mesmo ano em que eu criei a Mônica, em 1963. Por isso, nos tornamos irmãos latino-americanos para desbravar o mundo dos quadrinhos. Quino vive agora mais forte dentro de nós", declarou Sousa.

Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, morreu nesta quarta-feira, dia 30, em Mendoza, sua cidade natal, aos 88 anos de idade.