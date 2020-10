'MasterChef' resgata participante que serviu carne de porco crua em 2016

O 13º episódio do MasterChef Brasil em 2020 terá Adriana, ex-participante que ficou marcada por entregar um prato com carne de porco crua na 3ª temporada do programa, em 2016.

Na ocasião, ela citou um suposto "preconceito com carne de porco mal passada" por parte dos jurados e recebeu elogios de Paola Carosella por conta de seus acompanhamentos. O programa em questão foi exibido em 22 de março de 2016 e também conta com o britânico Andrew, outro que retornou ao reality show em 2020, para participar do 7º episódio.

Quando Adriana contou que faria um "rosbife suíno", Ana Paula Padrão estranhou: "Mas você faz como rosbife, meio mal passado? E fica bom? Carne de porco geralmente é bem passada..."

"Eu sou suspeita, mas acho que fica ótimo", respondeu a participante. Quando começou a cozinhar, os jurados ficaram espantados diante da ousada receita, considerada "perigosa" e "não recomendada" por Jacquin.

Fogaça questionou: "A gente vai conseguir comer isso?". "Eu espero que sim. A menos que vocês tenham preconceito com carne de porco mal passada", respondeu Adriana.

Paola Carosella se limitou a comer os acompanhamentos, sem tocar na carne. "Tem uma bactéria no porco... Não é questão de preconceito. Eu zelo pela minha saúde. Posso ficar doente", justificou Fogaça, que não tocou no prato. Jacquin foi o único que se arriscou a comer o rosbife suíno, mas provou apenas um pedaço fino da borda, que estava cozido.

Surpreendentemente, Adriana recebeu elogios de Paola: "A farofa está excelente. O molho está muito bom. A cebolinha, adorei a acidez. Tudo está perfeito. Você cozinha muito bem, fez de propósito".

A 'teoria' da jurada remetia a uma declaração da própria Adriana, quando explicou para Ana Paula Padrão o motivo de sua inscrição no MasterChef.

"Na verdade, estou aqui por conta das crianças. Viviam insistindo: 'mamãe, você devia participar'. Gente, não tem a menor chance de eu conseguir entrar. De tanto eles falarem, eu falei: vamos fazer o seguinte. Vou deixar vocês gravarem um vídeo para provar que não tenho a menor chance. E estou aqui!"

"Acho que você é genial. Além de ser bonita e charmosa. Você cozinha bem pra caramba e fez de propósito para não entrar no MasterChef. Queria mostrar pros seus filhos que tinha razão", continuou Paola.

Adriana chegou a reconhecer que errou o ponto da carne de porco: "Infelizmente, agora eu vejo, está bem crua".