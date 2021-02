Mariana Godoy estreia no jornalismo da Record TV em 1º de março

A jornalista Mariana Godoy, 51, usou suas redes sociais para contar sobre seu próximo projeto. Segurando o crachá da Record TV, a apresentadora comemorou: "Um novo ciclo se inicia". O post seguinte revela o fundo do programa Fala Brasil, onde dividirá a bancada seu antigo colega na GloboNews, Sergio Aguiar. A estreia será às 8h30 da próxima segunda-feira, 1º de março.

Depois de ficar 23 anos no Grupo Globo e cinco anos na Rede TV!, Mariana teve uma rápida passagem pela Band no segundo semestre de 2020. A jornalista rescindiu o contrato com a emissora depois de seis meses e vários programas cancelados.

Contratada pela Band em junho, Mariana iria ocupar o lugar de Silvia Poppovic no Aqui na Band, porém o programa de Luís Ernesto Lacombe foi encerrado. Ao lado de Zeca Camargo, Godoy fez o piloto de uma revista eletrônica que foi rejeitada pela direção da emissora.

A jornalista estreou então um talk show nas noites de segunda-feira, porém o Melhor Agora já começou com problemas pois a pandemia impedia os convidados de comparecerem ao estúdio. A situação piorou quando Mariana teve covid-19 e enfrentou uma recuperação difícil. A atração acabou sendo cancelada em dezembro, apenas três meses após sua estreia.

A Band chegou a anunciar um "novo projeto" com a jornalista, mas quando Mariana finalmente se recuperou da doença em fevereiro, anunciou sua saída da emissora. Ao site Notícias da TV, ela contou sua frustração com a Band.

"Na Band, o projeto inicial para um programa matinal diário acabou não acontecendo. E, por causa da pandemia, o programa da noite sofreu com o mesmo problema que todo talk show enfrenta hoje. Mas o pior mesmo foi eu ter contraído a Covid-19 logo depois da estreia. Foi uma fase muito difícil e demorei para me recuperar", disse. "Eu gostava muito do meu talk show, mas é complicado receber convidados e fazer reportagens externas em plena pandemia".

Mesmo diante da possibilidade de voltar para o jornalismo da Band, Godoy preferiu aceitar o convite da Record TV. "Nesse momento, o jornalismo é a melhor opção, e a Record investe muito no Jornalismo, com boa parte da programação dedicada às notícias", contou a âncora do Fala Brasil, que trará novos quadros e entrevistas ao vivo.

Antes do talk show Mariana Godoy Entrevista que comandou na Rede TV! de 2015 a 2020, a jornalista ficou famosa por apresentar programas jornalísticos no Grupo Globo, como o Jornal das Dez na GloboNews, SPTV, Jornal Hoje e Bom Dia São Paulo.

Sobre o novo projeto e a parceria com Sergio Aguiar, Mariana revelou: "Nós trabalhamos juntos na GloboNews no mesmo período. O Sergio fazia o Em Pauta, e eu fazia o Jornal das Dez, mas vamos dividir uma bancada pela primeira vez. O Sergio é inteligente, educado, elegante e tem credibilidade. Espero, ao lado dele, levar as notícias e informações mais importantes para dentro da casa dos brasileiros, de um jeito leve e descontraído", concluiu.