Mariah Carey volta ao top Billboard Hot 100 com 'All I Want For Christmas Is You'

A cantora Mariah Carey - (Foto: Instagram/@mariahcarey)

Mariah Carey voltou ao top da Billboard Hot 100 com a música natalina All I Want For Christmas Is You, de 1994. A notícia foi divulgada no site oficial da Billboard nesta segunda-feira, 14. Além dela, a canção Feliz Navidad, de Jose Feliciano, entrou no top 10 pela primeira vez, cinquenta anos após seu lançamento.

Mariah Carey chegou a completar 83 semanas de liderança na parada de singles dos Estados Unidos, quebrando o próprio recorde. Os outros artistas com mais tempo no topo da parada são Rihanna, com 60 semanas, e Os Beatles, com 59. Em dezembro de 2019, a cantora tornou-se a primeira artista a liderar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes. O clássico natalino foi lançado em 1994 por Mariah Carey, mas todo ano volta ao grupo de músicas mais ouvidas, junto com outras produções que também fazem referência ao Natal.