Mapa Cultural permite que a população participe da construção de políticas culturais de MS

O Mapa Cultural é uma ferramenta de comunicação que busca visibilizar os eventos do calendário cultural - (Foto: Ricardo Gomes)

Artistas, produtores culturais que desejam divulgar seu evento, espaço ou projeto já podem acessar o Mapa Cultural de MS. A plataforma livre, gratuita, colaborativa e interativa de mapeamento cultural foi desenvolvida para ser um instrumento transparente e colaborativo de gestão pública, permitindo aos gestores, agentes culturais e a todos os cidadãos conhecer, compartilhar e participar da produção e ações que integram a política cultural do Estado.

O Mapa Cultural é uma ferramenta de comunicação que busca visibilizar os eventos do calendário cultural, os projetos desenvolvidos e os espaços promovidos pelos agentes e instituições culturais de Mato Grosso do Sul e, passa a ser também, a plataforma de acesso e execução dos editais realizados pela Fundação de Cultura de MS.

Além de conferir a agenda de eventos, também será possível colaborar na gestão da cultura do estado: basta criar um perfil de agente cultural. A partir do cadastro, será mais fácil participar dos editais e programas da FCMS e também divulgar eventos, espaços ou projetos.

O sistema será alimentado tanto pela população em geral, que se cadastra como agente cultural (individual ou coletivo), quanto por Secretarias Municipais e outras instituições públicas e privadas que inscrevem na plataforma informações sobre equipamentos culturais, programações, editais e outros.

A plataforma Mapa Cultural de Mato Grosso do Sul está alinhada ao Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais do Ministério da Cultura (SNIIC) e contribuirá para a realização dos objetivos do Plano Nacional de Cultura.

A Fundação de Cultura disponibiliza a plataforma para todos os municípios do Estado. No início, em outubro, serviu de ferramenta e suporte à implantação e desenvolvimento da Lei Aldir Blanc (Lei n° 14.017/20 de 29 de junho). A partir de agora, terá a função de dar visibilidade e transparência a toda política cultural desenvolvida no estado, além de apresentar os trabalhadores e trabalhadoras da área e seus produtos, tornando-se importante vitrine para divulgação artística e ações de gestão cultural.

A ideia dos Mapas Culturais - software livre que permite o aprimoramento da gestão cultural dos municípios e estados brasileiros - surgiu em julho de 2013 quando agentes culturais de vários países da América Latina e do Brasil se reuniram para discutir as bases para a criação de uma ferramenta de mapeamento das iniciativas e gestões culturais. Essa plataforma colaborativa, já está em uso em diversos locais, dentro e fora do Brasil. Em Mato Grosso do Sul recebe o nome de Mapa Cultural de Mato Grosso do Sul.

Acesse a plataforma aqui .

Email: suporte.mapacultural@fcms.ms.gov.br

De segunda a sexta-feira das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Deise de Lima - (67) 3316-9322

Cláudia Leão - (67) 3316-9201