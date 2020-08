Mandetta lança pré-venda do livro sobre período que esteve no Ministério da Saúde

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, divulgoua pré-venda do livro - (Foto: Arquivo)

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, divulgou em sua rede social a pré-venda do livro “Um paciente chamado Brasil” que relata o período que esteve à frente da pasta onde passou por situações inusitadas, como a pandemia do novo coronavírus.

O livro chega às livrarias no dia 25 de setembro, e a editora vai organizar uma série de lives em torno do tema “O que a vida nos permite neste momento”. A estreia delas será com o Dr. Drauzio Varella, na primeira semana de outubro.