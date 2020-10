Luta popular

Vai ao ar nesta quinta, 29, às 22h45, na TV Cultura, o documentário Chile: a Praça do Povo. Com direção de Aldo Quiroga, o filme retrata o país latino, que acaba de tomar a decisão de criar uma nova Constituição, rompendo de vez com o período de ditadura, uma das mais sangrentas entre os países latino-americanos.

A produção trata ainda dos desafios que o presidente Sebastian Piñera enfrentará para colocar em prática a vontade popular e a busca pela maior representação da comunidade indígena.