Lives de Carnaval vão promover folia com artistas de Campo Grande

O grupo Sampri - (Foto: Divulgação)

Mesmo não havendo festas de Carnaval por conta da proibição para conter a proliferação da Covid-19, a Prefeitura de Campo Grande vai promover lives com muito samba, pagode, axé e marchinhas de carnaval prometem animar quem estará em casa.

Quinta-feira (11), o grupo Só Por Elas traz muita música para o primeiro dia de Carnaval. Com um repertório variado que mescla samba, pagode, axé e com composições próprias, o Só Por Elas vem para abrir o Projeto Quatro Estações Especial de Carnaval.

Na sexta-feira (12), o cantor Chokito traz roda de samba para a live de carnaval. Muita música boa, voz no gogó e ginga no pé. "A noite será de muito samba e alegria, mas cada um na sua casa", destaca o cantor Chokito.

Dia 13 de fevereiro, sábado de carnaval, o tradicional Cordão Valu vem este ano em formato diferente. A noite de live transmitida pelo canal do Youtube da Sectur e do Cordão da Valu será de marchinha e samba com Edir Valu e Marta Cel na voz. "Alegria e brincadeiras de carnaval estão programadas para esta festa on-line", enfatiza Silvana do Cordão Valu.

Neste dia acontece a participação da Liga das Escolas de Samba (Lienca) e da Bateria da Escola de Samba da Igrejinha.

Robertinho Meneses canta no domingo (14). O cantor tem 25 anos de estrada e atualmente segue em carreira solo. É natural de Santos, mas reside em Campo Grande desde criança. Robertinho tem músicas de sucesso como "Fica caladinha" e "Lamparina", e é cantor, produtor e compositor. "Na live do domingo, faremos um passeio pelo bom pagode, para você se divertir sem sair de casa", finaliza Robertinho.

Atração da segunda-feira de carnaval será a cantora Juci Ibanez que vem com músicas autorais e sucessos de outros artistas. Nascida em Campo Grande, Jucy já é conhecida aqui por sua voz com timbre marcante. Será noite de samba no pé.

Pra encerrar as lives do Carnaval 2021, o último dia terá apresentação do Cordão da Valu com a participação do Grupo Sampri. Criado em 2002, numa roda de samba de fundo de quintal, o Sampri é formado por 3 mulheres. As irmãs sambistas são convidadas especiais do Cordão da Valu, que traz animação, agito e muita alegria para a última noite do carnaval on-line.

Se inscreva no canal da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no Youtube @SecturCG e acompanhe o Projeto Quatro Estações especial de carnaval. Todas as lives vão acontecer das 20h às 21h30.