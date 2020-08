Live organizada por sertanejos de MS arrecadará alimentos para famílias vítimas de vendaval em Aquidauana

O trio sertanejo Os Filhos de Campo Grande realizará uma live solidária “Comitiva do MS”, no próximo domingo (23), para arrecadar donativos em apoio às vítimas da tempestade que atingiu Aquidauana - (Foto: Lekão)

O trio sertanejo Os Filhos de Campo Grande realizará uma live solidária “Comitiva do MS”, no próximo domingo (23), para arrecadar donativos em apoio às vítimas da tempestade que atingiu Aquidauana, cidade distante a 143 km de Campo Grande, no último fim de semana. Aproximadamente 400 famílias tiveram prejuízos com o vendaval, sendo que cinco perderam tudo.

Com a iniciativa, os músicos esperam mais uma vez unir a população sul-mato-grossense e repetir o sucesso da live feita em junho, quando 15 toneladas de alimentos foram arrecadadas em apoio a duas entidades assistenciais, da Capital e de Dourados.

Um dos responsáveis pelo evento, o vocalista Jorjão explica que as doações poderão ser feitas ao vivo pelos internautas. “Qualquer ajuda será bem-vinda. Os procedimentos para as doações serão mostrados durante a transmissão da live”, afirma o cantor, lembrando que parte das doações será repassada também para a Associação Juliano Varela, da Capital.

O show online terá início às 15h (de Brasília) no canal oficial do trio Os Filhos de Campo Grande no Youtube. Também será transmitido simultaneamente em parceria com o canal Making of Sertanejo e pela Rádio FM Bela Vista (98.5 FM).

Além do lado beneficente, a live será uma oportunidade para os sul-mato-grossenses relembrarem das comitivas pantaneiras. O repertório inclui as canções mais entoadas durante o transporte do gado pelas estradas de chão.

“Vamos contar um pouco das comitivas em MS, falar de como era antigamente, cantar o que eles cantavam durante as viagens. Temos jovens que ainda não conhecem essas histórias, queremos ressaltar nossa cultura dentro de um evento solidário”, explica.

O cenário da live, inclusive, será montado inspirado no campo, com fogão à lenha, tereré e culinária típica como o arroz tropeiro, pucheiro e costela de chão - comidas que faziam parte da trajetória dos boiadeiros nos acampamentos montados durante as viagens.

A organização da transmissão ao vivo seguirá as determinações de segurança estipuladas pelas autoridades em saúde, no intuito de evitar a proliferação e risco de contágio pelo novo coronavírus.

História

Considerado pioneiro do movimento Sertanejo Universitário, o trio Os Filhos de Campo Grande surgiu no ano de 1997 e desde então serviu de referência para várias duplas iniciantes. O trio formado por Hemerson, Jorjão e Rafael, na época acadêmicos, ganhou fama nas rodas de tereré e nas violadas que começaram a se espalhar por Campo Grande nos anos 2000.

Comitivas pantaneiras

As comitivas eram compostas por sete ou até nove boiadeiros, podendo variar de acordo com a quantidade de boi que precisasse ser transportado. Cada um da equipe desempenhava um papel. Um peão era responsável pela comitiva, sendo ele o ponteiro - o experiente e conhecedor das estradas e seguia à frente tocando o berrante.

Os boiadeiros da culatra, ou meeiros, seguiam na retaguarda, próximos aos fiadores, responsáveis por não deixar o gado fugir ou entrar no mato. Outro tropeiro ficava atrás da boiada, para resgatar e cuidar do animal que não conseguia seguir o rebanho.

Adiante, na frente de todos e da boiada, seguia o peão cozinheiro. Chegando ao ponto de parada ele preparava as refeições para alimentar a comitiva, que viaja com inúmeras cabeças de gado por longos dias e até mesmo meses, indo de uma região a outra.

Serviço

Live: “Comitiva do MS” em prol de vítimas em Aquidauana

Artista: Os Filhos de Campo Grande

Data: domingo (dia 23), às 15h (de Brasília)

Transmissão: Youtube, no canal oficial Os Filhos de Campo Grande

Informações: (67) 9 9606-3566