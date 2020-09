Live de Seu Jorge com Elza Soares e Agnes Nunes será em 12 de setembro

Seu Jorge teve que adiar sua live com Elza Soares e Agnes Nunes - (Foto: JF Diorio/Estadão)

Devido uma forte gripe, Seu Jorge teve que adiar sua live com Elza Soares e Agnes Nunes, que seria feita em 29 de agosto. O cantor remarcou a apresentação, que será transmitida pelo canal do YouTube da Mastercard, para 12 de setembro, a partir das 20h.

Por meio de uma parceria da Mastercard com a ONG Ação Cidadania, foram distribuídas mais de 3,4 milhões de refeições para comunidades carentes que estão passando por necessidades devido à pandemia.

Com o mesmo intuito, outros dois encontros já foram promovidos. O primeiro foi entre Gilberto Gil e Iza, em 20 de julho, e o segundo reuniu Milton Nascimento, Liniker e Xênia França, no dia 31 do mesmo mês. Confira abaixo a última live promovida pelo projeto.

O público poderá fazer doações durante a live, por meio de um QR Code disponível na tela. Para cada real arrecadado, um prato de comida será destinado a populações mais vulneráveis com a ONG Ação da Cidadania.

