Leandro Hassum lamenta morte do irmão, com quem estava brigado

Leandro Hassum - (Foto: Reprodução / Instagram @leandrohassum)

O ator Leandro Hassum usou seu Instagram para lamentar a morte de seu irmão na última sexta-feira, 21.

"Meu irmão de sangue faleceu hoje. Não nos falávamos pois a vida e os caminhos nos separaram. Mas... Tivemos nossos momentos. E pesa a dor de irmão mais novo que sou", escreveu.

Na postagem, Hassum fez um vídeo vestido como palhaço e fazendo uma reflexão intitulada O Joelho. Ele também destaca que imagina a dor de seus sobrinhos e de sua mãe: "Não é natural os pais enterrarem os filhos".

Em seguida, concluiu: "Descanse em paz, Nano. Sim, é Nano, mesmo. Era como lhe chamava na nossa infância. Minhas melhores memórias de nós dois serão as de quando você era Nano e eu o Dinho."

Em 2016, Carlos Alexandre, irmão de Leandro Hassum, foi preso após ser acusado de estelionato por aplicar golpes em camarotes no carnaval do Rio de Janeiro. "Não tenho relação com ele há mais de 10 anos. Se é culpado, que seja preso", afirmou o ator, à época.