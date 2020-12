Lavoura Arcaica - (Foto: Reprodução)

O clássico que Luiz Fernando Carvalho adaptou de Raduan Nassar voltou com força nas comemorações dos 85 anos do escritor. A tragédia de um pai patrão, e a parábola do filho pródigo. Selton Mello, como André, volta para casa para assumir a incestuosa paixão que sente pela irmã. Grandes cenas, belíssimas imagens - fotografia de Walter Carvalho -, um filme que marcou a chamada Retomada do Cinemas Brasileiro.