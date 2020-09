'Keeping Up With The Kardashians' terá última temporada em 2021

Família Kardashian, da esquerda para direita: Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner e, no chão, Kendall Jenner - (Foto: Brian Bowen Smith/E!)

O reality show Keeping Up With The Kardashians vai acabar em 2021, informou a família Kardashian em nota assinada em conjunto e publicada no Twitter de Kris Jenner nesta terça-feira, 8. O programa ficou conhecido por popularizar personalidades como Kim Kardashian e Kylie Jenner.

"É com tristeza no coração que tomamos a difícil decisão, como família, de dizer adeus ao Keeping Up With The Kardashians", informa o comunicado. Ele cita que foram 20 temporadas ao longo de 14 anos, com centenas de episódios.

"Nossa última temporada vai ao ar no próximo ano, em 2021. Nós amamos vocês!", encerra a nota, assinada por Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall, Kylie e Scott.