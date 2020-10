Kallebe Souza, de 'Cabelin na Régua', morre aos 16 anos de idade

Kallebe Souza em clipe de 'Cabelin na Régua', de MC Bin Laden - (Foto: YouTube/@MC BIN LADEN OFICIAL)

Conhecido após um vídeo viral que lhe rendeu uma participação no clipe da música Cabelin Na Régua, de MC Bin Laden, Kallebe Souza, 16, foi encontrado morto em um rio nesta sexta-feira, 23.

Lançado em 2018, o clipe foi inspirado em um vídeo de Kallebe que fez sucesso nas redes sociais com as frases "bigodin finin" e "cabelin na régua". A frase também foi usada em música de Kevin o Chris.

MC Bin Laden publicou uma foto ao lado de Kallebe em seu Instagram após saber da morte: "Descanse em paz". Ainda na madrugada, o cantor pediu orações ao contar que Kallebe estava desaparecido e poderia ter se afogado em um rio.

O corpo foi encontrado pelos bombeiros, por volta das 11h. Segundo o G1, Kallebe estava nadando no rio Uraraí, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, junto com um amigo, que também morreu, provavelmente por afogamento.

Relembre abaixo a participação de Kallebe no clipe de MC Bin Laden.