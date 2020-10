Ivete Sangalo fala sobre discussões com marido: 'só constroem, não destroem nada'

Ivete Sangalo deu alguns detalhes sobre a relação com o marido durante a quarentena - (Foto: Instagram / @ivetesangalo)

A cantora Ivete Sangalo participou de uma conversa com Thais Fersoza em que falou sobre como tem sido a sua quarentena. Ela destacou que o período tem gerado aprendizados, mas também algumas discussões com o marido, Daniel Cady.

"Nunca passei um mês inteiro dentro de casa. Está sendo desafiador, mas não falo em relação a filhos", comentou a cantora, em vídeo publicado no último dia 23 no canal da atriz no YouTube, destacando que é do seu perfil se 'desdobrar' para cuidar dos três filhos: Marcelo, de 10 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 2.

A cantora também falou de uma "melhora emocional" que ela e o marido têm tido, como pessoas, casal, amigos e pais: "A gente tem aprendido muito um sobre o outro. Tem vezes que o bicho pega por conta dessa percepção que não tínhamos um do outro, até onde o outro está, onde só é uma presença física".

"O nosso interesse de ficarmos juntos é muito relevante na vida da gente, tem dias especiais, de muito aprendizado. Tem dias de muita crise, não é crise, é discussão, que todo mundo tem, elas só constroem, não destroem nada", afirmou Ivete.