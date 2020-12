'iCarly' terá revival da série na Nickelodeon com elenco original

Elenco da série iCarly, exibida pelo canal Nickelodeon - (Foto: Nickelodeon)

Os fãs de iCarly podem se preparar para o retorno da série da Nickelodeon, com direito a revival com o elenco original. A informação foi confirmada pela Paramount+ nesta quarta-feira, 9.

Miranda Cosgrove, que interpretava Carly, Jerry Trainor, o irmão mais velho dela, e Nathan Kress, melhor amigo de Carly, devem estar nesse remake. Até o momento a interprete Sam, Jennette McCurdy, não confirmou a presença. A série teen foi ao ar de 2007 a 2012 na Nickelodeon e contava a história de três amigos que faziam um webcast.

Ao mesmo tempo, lidavam com as questões próprias da adolescência. A Paramount+ é a nova plataforma de streaming da Viacom, que reúne todo conteúdo do Comedy Central, MTV, BET, Paramount Network e Nickelodeon, deve chegar ao Brasil apenas em 2021.