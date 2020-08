O Globo Repórter prepara para setembro um programa inédito para homenagear os 70 anos da TV no Brasil. O especial terá reportagens de todos os repórteres do programa. As apresentadoras Glória Maria e Sandra Annenberg se unem a Edney Silvestre, Renato Machado e Isabela Assumpção para entrevistar nomes que fazem parte dessa história.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.