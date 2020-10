Há 100 anos, Agatha Christie lançava seu 1º livro, recusado por seis editoras

Foi em outubro de 1920, há 100 anos, que Agatha Christie lançou seu primeiro livro: O Caso Misterioso de Styles. A obra, que ela começou a escrever como uma espécie de resposta a um desafio feito pela sua irmã Madge, que apostou que ela não conseguiria escrever uma boa história de detetive, saiu primeiro nos Estados Unidos e só no ano seguinte o romance policial foi publicado na Inglaterra, país da autora.

O Misterioso Caso de Styles foi publicado em 1920, pela The Bodley Head, mas sua história começou anos antes, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, quando Agatha Christie trabalhava na botica do hospital e tinha bastante tempo livre para imaginar - diferentemente de sua experiência anterior, como enfermeira voluntária no conflito.

"Eu comecei a pensar em que tipo de história de detetive eu poderia escrever. Já que eu estava rodeada de veneno, talvez fosse natural que a morte por envenenamento fosse o método escolhido. Eu me decidi por um fato que parecia levar a várias possibilidades. Brinquei com a ideia, gostei dela e finalmente a aceitei. Depois fui para os personagens. Quem seria envenenado? Quem o envenenaria? Quando? Onde? Por quê? E todo o resto", escreveu Agatha Christie em sua autobiografia.

Pessoas que passavam por ela serviam de inspiração, mas ainda era preciso inventar seu detetive. Não queria nada como Sherlock Holmes, que apareceu pela primeira vez em uma história de Arthur Conan Doyle em 1887. Era preciso criar um detetive dela, com características inventadas por ela. A ideia de Hercule Poirot surgiu depois que uma pequena colônia de refugiados belgas chamou sua atenção.

Por sugestão de sua mãe, Agatha Christie usou duas semanas de suas férias, em 1917, para se concentrar em seu primeiro livro policial - ela já tinha escrito poemas e um romance, mas nada de tanto fôlego ou no gênero que a distinguiria como The Mysterious Affair At Styles. Ela já estava na metade do processo quando foi passar uma temporada em Dartmoor, no Moorland Hotel.

Voltou de lá com a primeira versão quase pronta. Cortou aqui, revisou ali, colocou o ponto final e contratou um digitador para preparar os originais. Tudo pronto, e o livro foi mandado para editoras. E rejeitado por seis. Agatha Christie continuou tentando até que a The Bodley Head aceitou publicar - não sem antes pedir alguns ajustes na história e em seu final.

Assim, quatro anos depois de a história começar a ser imaginada, Agatha Christie finalmente se tornava uma escritora publicada e Poirot trilhava o caminho que o levaria a ser um dos principais detetives da literatura mundial. Pouco depois, Agatha Christie já era a Rainha do Crime.

Nascida em Torquay, em 15 de setembro de 1890, Agatha Christie publicou, então, seu primeiro livro aos 30 anos. No meio século que se seguiu ao lançamento de O Misterioso Caso de Styles, ela escreveu outros 65 romances policiais e 14 coletâneas de contos, além da peça A Ratoeira (The Mousetrap). Muitos de seus títulos foram adaptados para o cinema e televisão - a mais recente adaptação, de A Morte no Nilo, com Gal Gadot e Kenneth Branagh, deve chegar aos cinemas em dezembro. Uma das maiores best-sellers da história da literatura, com um bilhão de exemplares vendidos em língua inglesa e outro bilhão em traduções, segundo dados de seu espólio, Agatha Christie morreu em 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos.

Sinopse de O Misterioso Caso de Styles

Quando mr. Hastings encontra seu velho conhecido John Cavendish casualmente e aceita seu convite para passar uma temporada na enorme e isolada casa de campo de Styles, não imagina a misteriosa trama que o espera. Mrs. Emily Inglethorp, madrasta de John e Laurence Cavendish, herdou a propriedade de seu marido e tem todo o controle sobre patrimônio da família. Seu segundo marido é Alfred Inglethorp, vinte anos mais novo, cujo passado é nebuloso, o que causa enorme apreensão nos filhos de mrs. Emily e nos demais moradores de Styles. A tensão na propriedade chega ao limite quando mrs. Emily é encontrada trancada em seu quarto nos últimos estertores e morre com o nome de seu marido nos lábios. Morte natural ou envenenamento? Quem além de seu marido teria interesse em sua morte? Como ela pode ter sido envenenada? Para responder a todas essas perguntas, mr. Hastings, velho amigo de Hercule Poirot, pede autorização à família para chamar o excêntrico detetive belga. O astuto e simpático detetive analisa as evidências, entrevista testemunhas e o leitor vai seguindo seus passos a partir da envolvente narração de mr. Hastings. E a ele fica o desafio: diante de provas desconexas, testemunhos duvidosos e inúmeras reviravoltas, como o sagaz Poirot irá desvendar esta imbricada trama onde ninguém é exatamente o que parece? A sinopse é da Globo Livros.

Livros de Agatha Christie no Brasil

No Brasil, O Misterioso Caso de Styles (288 págs.; R$ 44,90; R$ 29,90 o e-book) está no catálogo da Globo Livros desde 2014. A edição traz o final reescrito pela autora, que era inédito aqui, e já está na quinta reimpressão. A Globo já publicou, ao todo, 12 livros de Agatha Christie que venderam, juntos, nos últimos cinco anos, cerca de 400 mil exemplares.

Seus livros também foram publicados pela L&PM, sobretudo na versão pocket.

E os direitos de publicação da obra em capa dura, com exceção de O Misterioso Caso de Styles, são da HarperCollins Brasil, que, desde março, já lançou, com nova tradução e novo projeto gráfico, O Assassinato no Expresso do Oriente, Punição Para a Inocência, Cavalo Amarelo, Um Corpo na Biblioteca, Os Quatro Grandes, Um Mistério no Caribe, Morte no Nilo e Noite Sem Fim. Agora em novembro saem Os Crimes ABC e A Noite das Bruxas em novembro. O projeto de edição continua no ano que vem, com dois novos volumes por mês, até completar 80 títulos.

