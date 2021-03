Grupo campo-grandense estreia de forma gratuita espetáculo "Outros Dois"

"Outros Dois" nasceu das experiências de um coletivo de artista, o Fulano di Tal, disposto a encontrar formas de apresentar um espetáculo teatral utilizando as plataformas digitais para evitar aglomerações desnecessárias neste momento de pandemia - (Foto: Vaca Azul)

O grupo Fulano di Tal vai estrear neste mês o seu mais novo espetáculo: "Outros Dois", inspirado em "Aqueles Dois" de Caio Fernando Abreu. Uma performance híbrida, que mistura, principalmente, o cinema e o teatro para criar um trabalho poético e futurista em meio ao caos urbano.

As apresentações são gratuitas e acontecem de 24 a 27 de março, às 19h30, pelo canal do YouTube do grupo. Antes das encenações, de 16 à 18 de março, das 14h às 18h, o grupo realiza a oficina teatral "Outros de Nós Dois".

"Outros Dois" nasceu das experiências de um coletivo de artista, o Fulano di Tal, disposto a encontrar formas de apresentar um espetáculo teatral utilizando as plataformas digitais para evitar aglomerações desnecessárias neste momento de pandemia.

O diretor e dramaturgo desta obra, Fernando Lopes Lima, tenta retirar o teatro das garras do áudio visual simples, com cortes e planos que nada tem a ver com o teatro, trazendo para o vídeo os desafios de uma obra ao vivo, ativa e efêmera.

No espetáculo a cidade é o cenário, os transeuntes são os figurantes, a trilha sonora torna tudo mais dramático, os atores são, também, cinegrafistas e o público, de casa, é a testemunha deste manifesto efêmero-cinematográfico-teatral.

"Luz, câmeras dos celulares, relógios, ação e tudo é poesia-imagem-som-movimento. Raul e Saul, personagens do conto original, vão aparecendo no filme como espectros do amor, do amor verdadeiro, sem barreira, do amor que pretende amar, desse amor que está por aí perdido e nós, em 60 minutos, pretendemos encontrá-lo. O roteiro do espetáculo é todo baseado no tempo cronológico, mas a performance permanece no tempo histórico em marcas estéticas deixadas, como presentes, na cidade; cartazes, filipetas, desenhos e escritos, serão a contribuição poética no mobiliário urbano. Todo objeto estético é um monumento histórico", destaca Fernando Lopes.

