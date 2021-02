Governo e Fundação de Cultura estudam forma de fomentar ações das Escolas de Samba durante 2021

Em reunião na tarde desta quinta-feira (11), na Fundação de Cultura do Estado, entre o presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo de Arruda Castelo, o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas e a diretoria da Liga das Escolas de Samba de Campo Grande (Lienca), foram estudadas maneiras para que Estado e Município fomentem as atividades das escolas de samba de Campo Grande durante este difícil ano de 2021, em que o desfile das escolas foi oficialmente cancelado na Praça do Papa.

Devido ao fato de o carnaval ser uma festa que movimenta a economia do Estado e de que muitas pessoas dependem financeiramente da realização das festividades, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, estuda uma maneira de “fomentar as ações nas escolas de samba de Campo Grande durante o ano, como, por exemplo no repasse de recursos para a realização de oficinas culturais e artísticas para o público em geral”, afirmou Castelo.

A ideia é que Estado e Prefeitura de Campo Grande façam o repasse de recursos para a Lienca, que se responsabilizará em transmitir os valores para as escolas de samba. No caso dos recursos estaduais, a proposta é realizar um “chamamento público abrindo quotas para a entidades carnavalescas para contemplar as escolas de samba de todos os municípios do Estado que desejarem participar”, disse Castelo, durante a reunião.

O presidente da Lienca, Alan Catharinelli, manifestou sua preocupação com a manutenção das escolas de samba durante este ano de pandemia, com o cancelamento do desfile das escolas de samba na avenida. “Nós não vamos poder abrir os barracões, o ano inteiro as escolas vão ficar fechadas sem saber se ano que vem vai ter carnaval. Então nos comprometemos a dar uma contrapartida, uma prestação de contas aos recursos recebidos, com o oferecimento de cursos e oficinas culturais ao longo do ano. Estamos muito tristes com o cancelamento do desfile, mas sabemos que é necessário, para preservar a saúde da população”.

Mas mesmo assim, a alegria vai estar presente nesta tão esperada época o ano, durante as festividades do carnaval. O campo-grandense vai poder curtir a festa dentro de sua casa. A Lienca vai fazer uma programação especial exibindo um compacto dos melhores momentos do desfile das escolas de samba de Campo Grande do ano passado. Esta programação vai estar disponível no sábado, domingo, segunda e terça-feira de carnaval, nas redes sociais da Liga: @liencacg.