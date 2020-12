Globo Mágico chega para encantar famílias que visitam a 14 de Julho neste Natal

Globo natal - (Fotos: Karine Matos)

Mais uma atração para encantar os campo-grandenses na Rua 14 de Julho, o Globo Mágico, vem completar e trazer ainda mais alegria para o Natal da Esperança 2020. Promovido pela Prefeitura Municipal, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), a iniciativa conta com mais de 50 atrações culturais espalhadas por Campo Grande, além do já conhecido City Tour, que sai todos os dias da Cidade do Natal em dois horários, às 18 e 20 horas.

O Globo Mágico movimentou a Rua 14 de Julho ontem à noite. Em três esquinas, a população poderá conferir até o dia 28 de dezembro, os globos iluminados com atores fantasiados de personagens natalinos, performando e encantando o público.

Além da banda de Natal que estava se apresentando por lá, começaram mais intervenções com a Trupe Natalina, que percorre a via da Avenida Afonso Pena até a Rua Cândido Mariano. As ações acontecem todos os dias, das 18h30 às 21h30.

Idealizadora do projeto, a primeira dama de Campo Grande, Tatiana Trad, destaca a alegria de oferecer uma nova forma da população vivenciar esta época do ano. “Estamos alegres e felizes por encontramos uma maneira tão especial de levar o Natal até as pessoas. Temos recebido inúmeras mensagens de pessoas elogiando o trabalho incrível que os artistas estão fazendo. Em tempos de dificuldade demonstramos que podemos fazer um Natal lindo e seguro para a população”, disse ela.

O secretário Max Freitas, da pasta de Cultura e Turismo, pontua que tem sido importante encontrar novas formas de celebrar a data fomentando o segmento cultural. “Estamos valorizando os artistas locais. Só no Globo Mágico e Trupe Natalina tem mais de 15 atores trabalhando, sendo contratados, e movimentando a cadeia cultural e turística de nossa Campo Grande. Todos estes, inclusive, receberam treinamento por meio de workshop, e levarão esses conhecimentos pra vida toda”, discorre o secretário da Sectur.

Para a empresária Franciele Eves, que esteve junto de sua família conferindo o evento na noite desse domingo, o Natal em Campo Grande tem sido um verdadeiro show de encantos. “Participei do City Tour ontem (19) que já foi um espetáculo por conter no roteiro, as histórias do nascimento de Jesus. E hoje viemos, eu e minha família para ver de perto todas as intervenções culturais do Natal na 14 de Julho. Parabéns ao prefeito que em meio a pandemia nos proporciona este Natal lindo, fluindo por meio da rota da Esperança que ficou linda e sem aglomerações pudemos curtir muito. As crianças amaram!”, finaliza.

Por toda a cidade

A Prefeitura instalou a iluminação decoração de Natal em diversas regiões da cidade. Com foco na sustentabilidade, a administração pública da Capital reaproveitou materiais utilizados nos anos anteriores, inclusive da Cidade do Natal, como as mangueiras luminosas de Led e armações de ferro.

“A prefeitura teve esse cuidado, de armazenar todo o material com muita cautela, no intuito de evitar gastos extras, preservar o meio ambiente, com a redução de produção de lixo e reutilização de matéria prima”, enfatiza a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad.